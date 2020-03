Marcos Freitas nas "meias" do torneio de Omã em ténis de mesa

O português Marcos Freitas apurou-se sábado para as meias-finais do torneio de Omã em ténis de mesa, depois de vencer dois encontros frente a rivais eslovacos, ambos por 4-0, enquanto João Geraldo e Tiago Apolónia foram eliminados.