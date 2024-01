Marcos Freitas perde nas meias-finais do Top16 Europeu de ténis de mesa

Marcos Freitas ficou-se hoje pelas meias-finais do torneio Top16 Europeu de ténis de mesa ao perder com o bicampeão Darko Jogic por 4-0 na cidade suíça de Montreux.

O madeirense de 35 anos, sexto do ranking europeu, nunca conseguiu contrariar o jogo do esloveno, quarto da mesma classificação e que já tinha eliminado João Geraldo, sendo batido pelos parciais de 11-1, 11-3, 11-4 e 11-4.



Darko Jogic, 25 anos, vai agora em busca do terceiro êxito consecutivo, defrontando o jovem sueco Truls Möregårdh, de 21, vice-campeão do mundo em 2021.



Portugal esteve representado nesta competição por quatro atletas, sendo que Marcos Freitas atingiu as meias-finais, Fu Yu os ‘quartos’ e João Geraldo e Shao Jieni os ‘oitavos’.