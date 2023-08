Marcos Freitas único luso nas `meias` do WTT Contender de Lima em ténis de mesa

O português Marcos Freitas apurou-se hoje para as meias-finais do WTT Contender de Lima em ténis de mesa, objetivo falhado por João Monteiro e Tiago Apolónia, enquanto João Geraldo se ficou pelos ‘oitavos’.

Um dia após afastar o prodígio francês Alexis Lebrun, 14.º do ranking mundial, Marcos Freitas, 30.º da mesma hierarquia, recuperou de duas desvantagens ante o sul-coreano Lim Jonghoon (18.º), para se impor por 3-2, em 3-11, 11-8, 9-11, 11-7 e 11-4.



O próximo obstáculo do experiente madeirense para atingir a final é o dinamarquês Jonathan Groth (44.º), que bateu o luso João Monteiro (213.º), já depois deste ter superado adversários mais bem cotados, por 3-1, pelos parciais de 11-5, 12-10, 9-11 e 11-9.



Tiago Apolónia (49.º) não tinha tarefa fácil ante o alemão Dang Qiu (13.º), que materializou a sua superioridade em 3-1, com 11-3, 11-4, 9-11 e 11-6.



Nos oitavos de final, João Geraldo (46.º) acabou por ser afastado pelo espanhol Alvaro Robles (47.º), por 3-0, com os parciais de 11-9, 11-5 e 12-10.