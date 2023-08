O jogador madeirense, número um nacional e 30.º do ranking mundial, até nem entrou bem no encontro, ao perder logo o primeiro parcial por 11-5, mas reagiu e virou completamente a final a seu favor, triunfando perante o atual 58.º da hierarquia por 11-8, 14-12, 1-9 e 11-5.Dos restantes jogadores lusos presentes no torneio, João Monteiro e Tiago Apolónia foram eliminados nos quartos de final, enquanto João Geraldo foi afastado nos oitavos.