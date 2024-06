Com uma pontuação de 74.575%, Caetano bateu a belga Alexa Fairchild (72.685%), segunda, e o equatoriano Júlio Loor (72.665%), terceiro, para somar a quinta vitória do ano com Hit Plus.Na mesma prova "freestyle", Carlos Pinto foi 11.º e Roberto Brasil o 15.º classificado, numa prova encimada por uma cavaleira já qualificada para os Jogos Olímpicos Paris2024.Em Le Mans, Maria Caetano já tinha sido segunda, no Grand Prix.