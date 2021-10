Maria Martins 19.ª na primeira clássica Paris-Roubaix feminina

Deignan cumpriu os 116,4 quilómetros do percurso, com início em Denain e final em Roubaix, em 2:57.07 horas, deixando a holandesa Marianne Vos (Jumbo-Visma) a 1.17 minutos e a italiana Elisa Borghini (Trek-Segafredo) a 1.47.



Numa prova em que as competidoras chegaram todas muito separadas, Maria Martins concluiu o seu desempenho a 5.55 minutos de Elizabeth Deignan.



‘Tata’ Martins, de apenas 22 anos, foi oitava na prova de omnium de Tóquio2020, sagrando-se, pouco depois, campeã da Europa sub-23 desta especialidade.



A vencedora da primeira Paris-Roubaix, concluída por 59 ciclistas, vai receber 1.535 euros, enquanto o vencedor da prova masculina embolsa 30.000 euros.