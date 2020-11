Maria Martins conquista medalha de bronze na eliminação dos Europeus de pista

Menos de uma hora depois do ouro de Iuri Leitão no scratch, Maria Martins, já apurada para os Jogos de Tóquio2020, adiados para 2021, conseguiu novo `metal`, melhorando o sétimo lugar que tinha feito nos campeonatos da Europa de 2019.

A portuguesa, que por duas vezes se `livrou` da eliminação por menos de meia roda de diferença, só fez pior do que a italiana Rachele Barbieri, segunda, e do que a britânica Elinor Barker, nova campeã da Europa.

Na prova de eliminação, os ciclistas mais lentos de duas em duas voltas vão sendo eliminados, ao serem o último a cruzar a meta em cada passagem.

É a terceira medalha para Portugal nestes Europeus, depois da prata de Iuri Leitão na eliminação e do ouro do mesmo atleta no scratch, com os dois ciclistas a enfrentarem o omnium na sexta-feira e Rui Oliveira e Ivo Oliveira também convocados.