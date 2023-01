Maria Martins e Rui Oliveira campeões nacionais de omnium

Na disciplina olímpica, que agrega as corridas de scratch, tempo, eliminação e pontos, foi Maria Martins, única ‘pistard’ olímpica portuguesa e sétima nesta prova em Tóquio2020, a impor-se, sem surpresas.



Do início ao fim, a mais experiente das ciclistas, e primeira no WorldTour feminino, impôs-se à concorrência, com Daniela Campos (Bizkaia-Durango) em segundo e Beatriz Roxo (Cantábria Deporte) em terceiro.



Em masculinos, os irmãos gémeos Oliveira disputaram o título, com Rui a levar a melhor sobre Ivo, seu colega na UAE Emirates, e hoje segundo, relegando para terceiro João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), campeão nacional em 2022.



Para Maria Martins e Rui Oliveira, foi a continuação de um primeiro dia de sucesso nos Nacionais, no sábado, em que ‘Tata’ conseguiu scratch e eliminação, nas duas primeiras instâncias do pódio ‘do costume’ em Sangalhos: Daniela Campos foi segunda e Beatriz Roxo terceira.



Em masculinos, Rui e Ivo Oliveira venceram a prova de madison, feita em duplas, à frente de João Matias e Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), segundos, com Diogo Narciso e Rodrigo Caixas, da LA Alumínios, em terceiro.



Na eliminação, Rui Oliveira conquistou outro ouro, à frente de Leitão, segundo, e do irmão Ivo, terceiro.