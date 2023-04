Maria Martins em oitavo no omnium da Taça das Nações

A olímpica "Tata" Martins terminou as quatro provas do omnium - scratch, tempo, eliminação e pontos - no oitavo lugar, numa competição ganha pela britânica Katie Archibald, enquanto a italiana Elisa Balsamo foi segunda e a norte-americana Jennifer Valente terceira.Antes, Iúri Leitão e Ivo Oliveira conquistaram o ouro na prova de madison, com a equipa portuguesa a ser a única a ganhar duas voltas ao pelotão, o que somado aos pontos conquistados nos sprints valeu à dupla lusa um total de 61 pontos.Os lusos bateram Yoeri Havik e Vincent Hoppezak, da equipa UCI Beat Cycling, por cinco pontos, num pódio completado pelos franceses Thomas Boudat e Benjamin Thomas, com 55 pontos, a um da prata.