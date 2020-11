Maria Martins faz tangente ao pódio nos Europeus de ciclismo de pista

Maria Martins ficou muito perto de repetir a proeza que tinha alcançado na prova de eliminação, ao terminar hoje no quarto lugar, com 25 pontos, apenas atrás da britânica Katie Archibald, que se sagrou campeã, com 57, da italiana Silvia Zanardi (39) e da polaca Carolina Karasiewicz (35).



Mais discreto esteve Rui Oliveira, que não concluiu a corrida por pontos masculina, vencida pelo espanhol Sebastian Mora Vedri, com 51 pontos, imediatamente à frente do italiano Matteo Donega, com 42, e do romeno Daniel Crista, com 40.



Em Plovdiv, na Bulgária, o dia foi de Ivo Oliveira, que se sagrou campeão europeu de perseguição individual, ao impor-se na final ao italiano Jonathan Milan, conquistando a quinta medalha para Portugal nos campeonatos, a segunda de ouro.



Depois de ter sido o segundo mais rápido nas qualificações, Ivo Oliveira deu o segundo título europeu de elites em pista, ao vencer a final em 4.08,166 minutos, batendo Milan por 0,655 segundos.



Esta foi a quarta final de Ivo Oliveira em grandes competições, somando o seu primeiro título, depois de ter conseguido a medalha de prata nos Mundiais de 2018 e nos Europeus de 2017 e 2018.



Portugal totaliza cinco medalhas em Plovdiv, uma vez que Iuri Leitão já tinha arrebatado a de ouro em scratch, de prata na eliminação e de bronze em omnium, enquanto Maria Martins subiu ao último lugar do pódio na eliminação.