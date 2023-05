Maria Martins foi terceira no Troféu Maarten Wynants

Depois de, no sábado, ter sido quarta no Grande Prémio Eco-Struct, 'Tata' Martins, de 23 anos, subiu um 'degrau para entrar no pódio, sendo terceira no final dos 116,6 quilómetros com partida e chegada a Helchteren, com o mesmo tempo de Chiara Consonni.



No sprint final, a italiana levou a melhor, impondo-se à dinamarquesa Amalie Dideriksen (Uno-X), segunda, e à portuguesa da Fenix-Deceuninck, com as três a cortarem a meta com o tempo de 02:53.34 horas, um segundo à frente de um grupo de 10 ciclistas.