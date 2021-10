Maria Martins nona classificada na eliminação dos Europeus de pista

Pouco depois de Iúri Leitão se sagrar vice-campeão europeu de pontos, 'Tata' Martins, sétima no omnium dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, entrou em prova numa especialidade em que tinha sido bronze nos Europeus de 2020.



A prova ficou marcada por duas neutralizações, devido a quedas, e uma interrupção de vários minutos, e a lusa esteve quase sempre na segunda metade do pelotão, acabando por ser eliminada no nono posto depois de ter estado a ponto de sair várias vezes.



A prova foi ganha pela francesa Valentine Fortin, que bateu a favorita italiana Letizia Paternoster, segunda, com a britânica Neah Evans em terceiro lugar.



Na quinta-feira, o terceiro dia de provas terá quatro dos cinco ciclistas portugueses em prova, com Maria Martins em ação no omnium, disciplina em que estreou Portugal na pista em Jogos Olímpicos e na qual é campeã europeia sub-23.



Corre primeiro o scratch, depois o tempo, a eliminação e termina na prova de pontos, enquanto Iúri Leitão e João Matias, ambos já com pratas conquistadas, participam na qualificação da perseguição individual.



Já Rui Oliveira entra em ação pela primeira vez nos Europeus de Grenchen, em busca da sua quarta medalha em Europeus sénior, na prova de scratch, de que Iúri Leitão é o atual campeão europeu.