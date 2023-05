Maria Martins quarta classificada na quarta etapa da Volta à Bretanha

Pikulik foi a mais rápida nos 136 quilómetros entre Mûr-de-Bretagne e Kervignac, cumpridos em 3:27.22 horas, batendo sobre a meta as italianas Arianna Fidanza (Ceratizit-WNT), segunda, e Martina Alzini (Cofidis), terceira.



'Tata' Martins voltou a ser quarta, como na segunda etapa, e com isso subiu ao 29.º posto da geral, que a um dia do fim é liderada pela australiana Grace Brown (FDJ-Suez).