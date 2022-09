Maria Martins quarta classificada no Grande Prémio Internacional d`Isbergues

A transalpina concluiu 3:22.08 horas os 126,2 quilómetros do percurso, com partida e chegada em Isbergues, superiorizando-se ao 'sprint' à francesa Clara Copponi (FDJ - SUEZ - Futuroscope) e à compatriota Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT).



Com o mesmo tempo da vencedora, 'Tata' Martins conseguiu o segundo melhor resultado da temporada, depois do terceiro lugar na La Choralis Fourmies, no início do mês de setembro.