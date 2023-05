Maria Martins quarta na segunda etapa da Volta à Bretanha

Martins, de 23 anos, foi quarta no sprint após 124,3 quilómetros entre Plémet e Saint-Méen-le-Grand, numa tirada ganha pela francesa Valentine Fortin (Cofidis), à frente da líder da geral, segunda, e da italiana Martina Alzini (Cofidis), terceira.



O resultado conseguido pela ciclista lusa, no seio de um sprint restrito discutido pelas mais fortes da etapa, permite-lhe subir 10 posições na geral, ocupando agora o nono lugar, a 1.17 minutos da líder.



Na quinta-feira, a terceira de cinco etapas é um contrarrelógio individual, com 19,5 quilómetros em Plouay a testarem as aspirações das candidatas à vitória final.