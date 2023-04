Maria Martins quinta classificada na Ronde de Mouscron

Fidanza, de 23 anos, foi a mais forte ao longo dos 120 quilómetros com início e fim em Mouscron, batendo sobre a meta a finlandesa Anniina Ahtosalo (Uno-X), segunda, e a francesa Valentine Fortin (Cofidis), terceira.



É o maior triunfo na estrada para a jovem ciclista, já campeã mundial na pista, após a irmã mais velha, que acabou em quarto, a ter lançado de forma irrepreensível nos últimos metros, para que ninguém a conseguisse alcançar.



Quanto à olímpica 'Tata' Martins, o quinto lugar demonstra a boa colocação ao longo da clássica, tendo faltado maior capacidade no sprint para voltar a um pódio em que já esteve em 2021, então com o terceiro lugar.