Maria Sharapova promete erguer-se após `nega` de Roland Garros

"Se é preciso passar por estas situações para nos levantarmos, então continuarei a fazê-lo todos os dias", escreveu a antiga número um mundial na sua conta oficial no Twitter.



'Afundada' na posição 211 do 'ranking' mundial, condição que nem lhe permite disputar o torneio de qualificação, a campeã do 'major' francês de 2012 e 2014 vai falhar, pelo segundo ano consecutivo a prova parisiense.



Após o seu regresso do castigo, por consumo de meldonium, Sharapova já disputou três torneios, todos por convite.



Na terça-feira, a russa, de 30 anos, abandonou o torneio de Roma, após lesão na perna esquerda, numa altura em que vencia a croata Mirjana Lucic-Baroni por 4-6, 6-3 e 2-1.