Maria Siderot conquista bronze no Open Europeu de Bucareste de judo

Lusa 03 Jun, 2017, 18:36 / atualizado em 03 Jun, 2017, 18:38 | Outras Modalidades

Na caminhada para o terceiro lugar, Maria Siderot afastou a polaca Katarzyna Wiszniewska e a alemã Katharina Menz, antes de perder com Francesca Milani nas meias-finais, para depois conquistar o bronze frente a Joana Diogo.



Antes de perder com a compatriota, Joana Diogo, que ficou em quinto, venceu a norte-americana Anne Suzuki, mas perdeu com a belga Anne Sophie Jura, batendo a alemã Mira Ulrich na repescagem.



Na mesma categoria, Catarina Costa chegou às repescagens após vitórias sobre a britânica Kelly Staddon e sobre a romena Alexandra Pop, mas acabou por ceder perante a italiana Francesca Milani e a alemã Katharina Menz.



Leandra Freitas também esteve perto de conquistar uma medalha, mas perdeu no combate de atribuição do bronze em -52kg com a alemã Nieke Nordmeyer.



Antes, Leandra Freitas tinha vencido a romena Denisa Ungureanu, perdido com a italiana Giulia Pierucci e batido a espanhola Almudena Gomez Sierra.



Doina Babcenco (-63kg) e Antoine Massart (-73kg) caíram logo na primeira ronda, enquanto João Crisóstomo (-66kg) acabou por ser eliminado no segundo combate.