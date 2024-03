Maria Siderot e Rodrigo Lopes eliminados em Tashkent

Com ambos a procurarem pontos que lhes permitam subir no ranking de apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris2024,teve melhor desempenho, ao começar por vencer no "ponto de ouro" a uzbeque Sita Kadamboeva, sexta favorita e 13.ª do mundo.No combate seguinte, igualmente no prolongamento e também por waza-ri, a judoca do Sporting acabou por perder com a cipriota Sofia Asvesta, 41.ª na categoria e judoca abaixo de Siderot (30.ª) no ranking.Em -60 kg,, que já esteve em lugar de qualificação, procura regressar a uma posição que lhe permita estar em Paris2024, mas o judoca do Benfica, isento na primeira ronda, perdeu na estreia com o georgiano Lukhumi Chkhvimiani.Rodrigo Lopes, que está a cerca de 100 pontos do último qualificado em -60 kg, acabou por ceder por waza-ari no prolongamento, com 05.21 minutos de combate, e quando os dois judocas estavam "tapados" com dois castigos (shido).





Mais judocas em combate



Em Tashkent, a seleção, acompanhada pelos selecionadores Marco Morais e Pedro Soares, ainda terá em competição Bárbara Timo (-63 kg), Taís Pina (-70 kg) e João Fernando (-81 kg), no sábado, e Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), no domingo.



Fonseca, bicampeão mundial em 2019 e 2021, tem perdido lugares no apuramento olímpico, depois de um ano com menos combates e alguns problemas físicos, mas ainda se mantém em lugar elegível, na 17.ª posição (14.ª direta) da sua categoria.



A última competição do judoca foi nos Europeus de Montpellier, em novembro, tal como de Rochele Nunes (+78 kg), que regressa depois de uma cirurgia ao cotovelo esquerdo, e da medalha de bronze europeia Patrícia Sampaio (-78 kg), igualmente em estreia este ano.