Mariana Cunha e Camila Rebelo conquistam ouro no Open de Espanha

Em Sabadell, Portugal voltou a subir várias vezes ao pódio, no terceiro dia de um Open que decorre até domingo, com destaque para Mariana Cunha, única a nadar abaixo de um minuto nos 100 mariposa, com 59,49 segundos.



A jovem de 20 anos ficou longe do seu recorde pessoal, 58,82, que é seis centésimos mais lento do que o recorde nacional, pertencente a Sara Oliveira desde 2010 e sob ameaça 15 anos depois.



Nos 400 estilos, Camila Rebelo juntou o ouro à prata que trazia de quinta-feira, então nos 200 costas, e logrou um recorde pessoal, de 4.49,66 minutos, batendo a espanhola Clara Salinas Pena (4.50,11), segunda, por menos de um segundo.



A olímpica Ana Pinho Rodrigues subiu ao lugar mais baixo do pódio nos 50 bruços, que concluiu em 31,36 segundos, em final A vencida por Jimena Sánchez (31,10), com Nayara López (31,17) em segundo lugar.



No dia de hoje, Kevins Apseniece venceu a final B dos 100 mariposa, com recorde pessoal (54,53 segundos), enquanto Ricardo Santos foi 12.º classificado nos 1.500 metros livres, com 16.07,81 minutos.



Ao todo, Portugal tem já seis medalhas no evento, somando estas três de hoje à prata de Camila Rebelo nos 200 costas, outra de Ana Guedes nos 50 mariposa, e o bronze de Rafaela Azevedo nos 50 costas.