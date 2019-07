Mariana Machado e Lia Lemos na final dos 3.000 metros dos Europeus de atletismo sub-20

Lusa Comentários 19 Jul, 2019, 21:03 | Outras Modalidades

Mariana Machado conseguiu a terceira melhor marca das eliminatórias, com um tempo de 9.30,03 minutos, enquanto Lia Lemos foi quarta, com 9.30,48.



A final está marcada para domingo, horas antes de Mariana Machado disputar também a corrida das medalhas nos 1.500 metros.



"Para já, estou a conseguir gerir bem as eliminatórias das duas provas, teria sido pior se não tivesse tido nenhuma competição antes. Agora vou aproveitar para descansar o máximo possível amanhã (sábado), que não tenho provas, para poder recuperar para as finais de domingo", disse Mariana Machado.



Na sessão da manhã, já Etson Barros, nos 3.000 metros obstáculos, Gerson Baldé e Gonçalo Veloso, no salto em altura, tinham também garantido a qualificação hoje para as respetivas finais.