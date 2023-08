Mariana Machado falha a final dos 5.000 metros

A atleta do Sporting de Braga, de 22 anos, terminou a segunda meia-final na 14.ª posição, em 15.28,97 minutos, no 29.º do computo geral das duas eliminatórias, falhando o apuramento para a final, marcada para sábado, às 19h50 em Lisboa.”, afirmou a fundista.Estas corridas foram reagendadas para a sessão da tarde, devido à previsão de calor extremo para o dia de quarta-feira, com Mariana Machado a assegurar ter dado “tudo o que tinha”.“É sempre um privilégio competir com as melhores do mundo. Num país com cerca de 10 milhões de habitantes é muito reduzido o número de pessoas que conseguem aqui estar e eu estou orgulhosa por ter estado neste palco”, frisou.Na zona mista do Centro Nacional de Atletismo, na capital húngara, a fundista, filha da também ex-atleta Albertina Machado, recordou os feitos conseguidos nesta temporada, como o seu recorde pessoal de 15.15,56 minutos, alcançados este ano, em Karlsruhe, na Alemanha, e a medalha de ouro nos Jogos Mundiais Universitários.”, vincou a nona melhor lusa de sempre, só superada pela recordista nacional Fernanda Ribeiro (14.36,45) e pelas consagradas Jessica Augusto (14.37,07), Sara Moreira (14.54,71), Inês Monteiro (15.01,06), Albertina Dias (15.05,12), Aurora Cunha (15.06,96), Marina Bastos (15.07,29) e Dulce Félix (15.08,02).Mariana Machado integrou a segunda meia-final, a mais rápida, acelerada pela neerlandesa Sifan Hassan, que sprintou com a queniana Fatih Kipyegon pelo melhor tempo na qualificação, para terminar em 14:32.29, menos dois centésimos do que a rival.A portuguesa perdeu o contacto sensivelmente a meio da corrida, acusando, a seis voltas do fim, o ritmo elevado incutido pela campeã olímpica dos 5.000 e 10.000 metros,”, explicou.Perante tal dureza, restou a Mariana Machado tentar melhorar a sua classificação na sua segunda participação em Mundiais, depois do 20.º lugar em Oregon2022.”, salientou a atleta natural de Braga, que deixou a pista húngara com algumas dificuldades de equilíbrio e com cãibras.O melhor resultado português na distância remonta a Helsínquia1995, com o segundo lugar de Fernanda Ribeiro, que conquistou a medalha de bronze em Atenas1997.O recorde nacional ainda está na posse de Fernanda Ribeiro, que, em 22 de julho de 1995, correu as 12,5 voltas em 14.36,45 minutos, em Hechtel, na Bélgica, naquele que foi, na altura, recorde do mundo.