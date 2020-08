Mariana Machado terceira nos 1.500 metros em Ibiza

A prova em que atleta do Sporting de Braga participou foi marcada pela chuva e forte vento e a portuguesa fez 4.19,00, a quase três segundos da vencedora, a espanhola Esther Guerrero (4.16,09).



Nos concursos, houve muitos ensaios anulados e ninguém concluiu a sequência que estava programa.



No triplo feminino, que contava com a campeã mundial, a venezuelana Yulimar Rojas, e as portuguesas Yariagnis Argueles e Ana M. Oliveira, apenas se registou um salto marcado - de Ana M. Oliveira, a 12,76 metros, mas com vento irregular (4,0 m/s).