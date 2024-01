Mariana Machado vence Nacional de estrada pela terceira vez, Isaac Nader pela primeira

Na cidade ribatejana, sob chuva intensa, Mariana Machado, de 23 anos, impôs-se na corrida feminina, iniciada às 10:00, em 33.17 minutos, à frente das suas companheiras de equipa Ester Navarrete e Solange Jesus, campeã em 2022, que ficaram a sete e 13 segundos, respetivamente.



Mais renhido foi o final da prova masculina, com Isaac Nader, de 24 anos, recente vencedor da São Silvestre de Lisboa, na mesma distância, a conquistar o seu primeiro título nacional de estrada, em 29.07 minutos, com menos dois segundos do que Rui Pinto (Sporting), campeão em 2019 e 2022, e menos quatro do que o também benfiquista Duarte Gomes, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



A 31.ª edição dos Campeonatos Nacionais de estrada contaram com cerca de 1.666 inscritos (394 mulheres e 1272 homens).