Mariana Paiva fora do Open do Luxemburgo de badminton

A portuguesa Mariana Paiva, 278.ª do ranking mundial, ficou à porta do quadro principal do Open do Luxemburgo de badminton, tendo afastado uma das cabeças de série antes de ser afastada.

A portuguesa perdeu ante a japonesa Nana Hisaminato, 436.ª, por 21-11 e 21-13, ficando perto de entrar na fase principal do torneio, de segundo grau a nível continental.



Antes, tinha eliminado uma das pré-selecionadas do "qualifying", a checa Veronika Dobiasová, 223.ª do mundo, por 23-21 e 22-20.



Também no "qualifying", Hok In Lam, 562.ª, cedeu ante a húngara Monika Szoke, 310.ª, em três sets, por 21-16, 16-21 e 21-17, e ficou pelo caminho.



Antes, ao lado da luxemburguesa Myriam Haye, Paiva competiu pelo acesso ao quadro principal de pares femininos, ficando a uma vitória de entrar, cedendo ante as suecas Rebecca Kuhl e Malena Norrman num jogo equilibrado, por 21-17 e 21-15.