Marianne Vos vence segunda etapa e arrebata liderança da Volta a França feminina

Vos, de 35 anos, cumpriu os 136,4 quilómetros entre Meaux e Provins em 3:14.02 horas, batendo sobre a meta duas 'escapadas' que chegaram com o mesmo tempo: a italiana Silvia Persico (Valcar-Travel & Service), segunda, e a polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM), terceira.



A movimentação decisiva aconteceu à entrada para os últimos 20 quilómetros e permitiu a troca nos lugares da frente da geral, em que Vos lidera com 10 segundos de vantagem sobre Persico e 12 sobre Niewiadoma.



A neerlandesa Lorena Wiebes (DSM), que liderava, caiu para sexta, agora a 35 segundos.



O dia ficou marcado pelo muito vento, que ajudou a selecionar o pelotão, mas também levou a várias quedas, com uma delas, talvez a mais violenta, a afastar uma das grandes 'estrelas' da edição pioneira do Tour feminino.



A italiana Marta Cavalli (FDJ-Suez-Futuroscope), segunda na Volta a Itália deste ano, bateu com a cabeça e, apesar de ter tentado continuar, acabou por abandonar a corrida, num revés para um ano fulgurante: venceu a Flèche Wallonne e a Amstel Gold Race, além do Mont Ventoux Denivélé Challenge.



Na terça-feira, a terceira de oito etapas liga Reims a Épernay em 133,6 quilómetros, num dia com quatro contagens de montanha, três de quarta categoria e uma de terceira, e uma ligeira inclinação até à meta.