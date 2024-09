Marin Cilic volta a conquistar um torneio ATP três anos depois

Cilic, atual 373.º classificado do ranking mundial, recebeu um 'wild card' para participar no torneio de categoria 250, ao qual chegou ainda na 777.ª posição da hierarquia, tendo se imposto na decisão a Zhang (43.º), com um duplo 7-6 (7-5), em uma hora e 53 minutos.



O croata, de 35 anos, que chegou a ser número três do mundo em 2018 e conta com um 'major' no currículo (US Open, em 2014), tornou-se, assim, o tenista com ranking mais baixo a vencer um torneio na 'era' ATP, ou seja desde 1968.



Depois de ter ultrapassado uma lesão num joelho no decorrer deste ano, Cilic conquistou o 21.º título da carreira, sendo que não erguia um troféu desde outubro de 2021, quando venceu em São Petersburgo, na Rússia.