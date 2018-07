Mário Gomes elege 20 jogadores para pré-qualificação do Eurobasket

Lusa Comentários 17 Jul, 2018, 20:29 / atualizado em 17 Jul, 2018, 20:31 | Outras Modalidades

O poste Ricardo Monteiro, emprestado pelo Benfica ao Illiabum na última temporada, é a única novidade.



Integrada no Grupo C, a formação das 'quinas' defronta fora a Bélgica a 13 de setembro e recebe a Islândia três dias depois. Na segunda volta, Portugal mede forças com os belgas a 02 de dezembro e com os nórdicos a 21 de fevereiro de 2019.



"A Bélgica é claramente a principal favorita do nosso grupo, uma seleção com nível para evoluir entre as melhores da Europa. Ainda recentemente vi um jogo entre a Bélgica e a Espanha e o conjunto belga conseguiu equilibrar o jogo até ao fim", analisou o selecionador nacional.



Sobre a Islândia, Mário Gomes tem uma ideia precisa sobre o valor dos basquetebolistas nórdicos: "Trata-se de uma seleção que tem evoluído imenso nos últimos anos. Está atualmente num patamar semelhante a Portugal", sublinhou.



A seleção lusa entra em estágio a partir de 15 de agosto, na região da grande Lisboa, faltando ainda definir o local de treinos e os jogos de preparação.



O lote inicial de 20 jogadores será reduzido para 14 com o decorrer da preparação.







Lista dos 20 pré-convocados:



- Bases: Pedro Pinto (FC Porto), Nuno Oliveira (Benfica), José Barbosa (Oliveirense), Miguel Maria Cardoso (Vitória de Guimarães) e Pedro Catarino (Lusitânia).



- Extremos: João Gomes (Aquila Trento, Itália), Arnette Hallman (Oliveirense), Fábio Lima (CAB Madeira), Tomás Barroso (Benfica), João Balseiro (Oliveirense), José Silva (Benfica), João Soares (Benfica), Henrique Piedade (Galitos Barreiro) e João Grosso (Ovarense).



- Postes: Stefan Djukic (Plymouth Raiders, Inglaterra), Cláudio Fonseca (Benfica), Miguel Queiroz (FC Porto), João Guerreiro (Oliveirense), Ricardo Monteiro (Illiabum) e João Torrié (Terceira Basket).