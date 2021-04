Mário Narciso diz que seleção de futebol de praia está "cada vez melhor"

“Sinto a equipa cada vez melhor. No primeiro estágio estavam algo presos, devido à paragem provocada pela pandemia. Nesta semana, já apresentaram melhores condições. Aquilo que pretendíamos com este estágio foi completamente alcançado. Quisemos aquilatar as qualidades daqueles que têm vindo menos vezes. No geral, o nosso objetivo é continuar a preparar a equipa para os compromissos que aí vêm”, disse Mário Narciso, em declarações divulgadas no site da Federação Portuguesa de Futebol.



Este foi o segundo estágio em 2021 de Portugal, depois do primeiro ter decorrido em Sesimbra, num ano em que a seleção nacional vai defender o título mundial, com a fase final a decorrer na Rússia e com os encontros de qualificação a estarem agendados para junho e julho.



“Os jogadores já mostraram que têm qualidades para representar a nossa seleção. A evolução deles tem de ser gradual. É um excelente sinal ter cada vez mais opções. Quanto mais jogadores temos à nossa disposição, melhor desenvolvemos o nosso trabalho", concluiu.



O próximo estágio vai decorrer de 25 a 28 abril, em local ainda a designar.