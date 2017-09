Mário Palma `guia` Tunísia até às meias-finais do Afrobasket

Lusa 14 Set, 2017, 20:41 | Outras Modalidades

Após uma primeira parte muito equilibrada, altura em que vencia por apenas dois pontos (35-33), o conjunto tunisino arrancou para um triunfo claro na sequência de uma entrada fulgurante no terceiro período, momento em que somou um parcial de 27-12.



O extremo-poste Makram Bem Romdhane, ao somar 22 pontos e 14 ressaltos, foi o jogador determinante no apuramento da Tunísia para as meias-finais, nas quais vai agora defrontar a seleção marroquina.



Marrocos, entretanto, foi a primeira seleção a apurar-se para as meias-finais do Eurobasket, ao bater o Egito por 66-62, num embate muito discutido e equilibrado. Um jogo em que o extremo marroquino Mohamed Choua foi o mais valioso, ao somar 12 pontos e 15 ressaltos.



Num duelo muito intenso fisicamente, a Nigéria eliminou (106-91) os Camarões e continua 'viva' rumo às meias-finais e na defesa do título conquistado na edição de 2015 do Afrobasket.



O base nigeriano Nwamu esteve em grande, com 25 pontos, sete assistências e quatro ressaltos, mas nos Camarões de nada valeu a excelente performance do extremo Benoit Mbala, autor de 32 pontos, 10 ressaltos e três 'roubos' de bola.



ANigéria fica à espera do resultado do despique entre as seleções do Senegal e de Angola, o qual começou mais tarde, precisamente às 20:30, hora de Lisboa.