Mário Trindade conquista bronze nos Europeus de atletismo adaptado

Mário Trindade, que compete em cadeira de rodas, terminou a prova com o tempo de 18,79 segundos, a sua melhor marca da época, terminado atrás dos suíços Beat Boesch (17,66) e Fabian Blum (18,26), que conquistaram as medalhas de ouro e prata, respetivamente.



Portugal, que está representado na competição por 19 atletas, conquistou a sua segunda medalha, depois de na terça-feira Miguel Monteiro se ter sagrado campeão europeu do lançamento do peso, na categoria F40 (atletas com baixa estatura).