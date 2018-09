Marisa Costa ganha bronze aos 16 anos

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Set, 2018, 10:48 / atualizado em 24 Set, 2018, 10:48 | Outras Modalidades

Marisa Costa, apesar da sua juventude, lutou de igual para igual com as melhores do mundo | Paula Silva

Marisa Costa é a maior esperança nacional da modalidade, mas com este resultado passou a ser já uma certeza e foi sem dúvida o resultado mais espetacular desta ronda da Taça do Mundo.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, José Carlos Lopes, a atleta falou de um “dia fantástico”, em que entrou em competição com o intuito de “evoluir” já que competia com as melhores do mundo.





A dinamarquesa Camilla Soegaard voltou a vencer, cabendo o segundo lugar à inglesa Clare Dallimore.Davide Machado foi o melhor da equipa masculina ao conseguir o 19.º lugar.Em masculinos o vencedor foi Vojtech Ludvik da República Checa à frente do seu compatriota Krystof Bogar e Pekka Niemi da Finlândia.