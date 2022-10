Marius Kipserem suspenso três anos por doping

Kipserem, de 34 anos, acusou positivo a eritropoietina recombinante (EPO) num controlo a que foi submetido fora de competição em 17 de agosto, em Kapsabet, no Quénia.De acordo com um comunicado da AIU, o atleta negou inicialmente o uso de substâncias dopantes e não soube explicar a razão da presença de EPO no seu organismo, mas já este mês reconheceu a infração e aceitou as consequências.A admissão de culpa reduz de quatro para três anos a sanção prevista para estes casos.