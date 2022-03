Mark Cavendish impõe-se na Milão-Turim ao `sprint`

Cavendish, de 36 anos, somou o 159.º triunfo da carreira, o terceiro em 2022, ao cumprir os 197 quilómetros entre Magenta e Rivoli em 04:31.22 horas, batendo sobre a meta o francês Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic), segundo, e o dinamarquês Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert), terceiro.



O britânico nunca tinha vencido esta clássica, mas pode agora juntá-la a muitas outras conquistas, no segundo ano de um 'renascimento' após parecer ter a carreira a prazo devido a doença.



O 'míssil da Ilha de Man' tornou-se ainda o primeiro britânico a triunfar nesta corrida, que em 2021 teve João Almeida, então colega de equipa de 'Cav', no terceiro lugar, no único pódio com um ciclista luso na sua história.



A participação portuguesa foi este ano mais discreta, com Rui Costa (UAE Emirates) no 35.º posto e Ivo Oliveira (UAE Emirates) no 41.º, com Daniel Viegas (EOLO Kometa) a participar na fuga do dia e a acabar no 129.º lugar, a 05.14 minutos.