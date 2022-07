Marlen Reusser vence quarta etapa da Volta a França feminina

A vice-campeã mundial e olímpica de contrarrelógio cumpriu os 126,8 quilómetros entre Troyes e Bar-Sur-Aube em 3:16.30 horas, 1.24 minutos mais rápida do que um grupo restrito, no qual a francesa Évita Muzic (FDJ-Suez-Futuroscope) foi segunda e a russa Alena Amialiusik (Canyon-SRAM) terceira.



O dia ficou marcado pelas várias secções de 'sterrato', a lembrar a clássica Strade Bianche, num dos grandes testes ao pelotão da edição inaugural do Tour feminino, na qual a espanhola Mavi García (UAE ADQ) sofreu um 'susto', mas conseguiu continuar em prova, embora tenha caído de sexta para 11.ª na geral.



A camisola amarela segue mais um dia no corpo da neerlandesa Marianne Vos (Jumbo-Visma), que hoje foi quinta e 'controlou' as principais rivais, vivendo mais um dia na liderança.



Em segundo, está a italiana Silvia Persico (Valcar-Travel & Service), a 16 segundos, a mesma distância da terceira, a polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM).



Na quinta-feira, a quinta de oito etapas sai de Bar-le-Duc e chega a Saint-Dié-des-Vosges após 175,6 quilómetros, com duas contagens de montanha de quarta categoria.