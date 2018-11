Márquez punido com a perda de seis lugares e afastado da `pole` na Malásia

Lusa Comentários 03 Nov, 2018, 15:54 | Outras Modalidades

A organização da prova considerou que Márquez, já coroado campeão, estorvou Iannone durante uma volta rápida do italiano e, por ser reincidente, resolveu punir o espanhol com a perda de seis posições, fazendo-o cair para o sétimo lugar.



Já esta temporada, Marc Márquez tinha sido castigado com a perda de três lugares na qualificação, por uma situação parecida com o compatriota Maverick Vinales (Yamaha).



Com a decisão da organização da 18.ª e penúltima prova Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, a 'pole position' passou para o francês Johann Zarco (Yamaha), que vai partir à frente dos italianos Valentino Rossi (Yamaha) e Iannone.



Em Moto2, o piloto português Miguel Oliveira vai arrancar do sétimo lugar da grelha de partida, logo atrás do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex).