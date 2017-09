Márquez vence GP de San Marino com ultrapassagem na última volta

Lusa 10 Set, 2017, 16:16 | Outras Modalidades

Numa corrida que ficou marcada pela chuva e pelo piso molhado do circuito Marco Simoncelli, em Misano, Itália, o atual campeão do mundo esperou pela 28.ª e última volta para passar Danilo Petrucci (Ducati), que liderou grande parte da prova, para somar o quarto triunfo da temporada.



Márquez terminou a corrida em 50.41,565 minutos, com uma vantagem de 1,192 segundos sobre Petrucci e 11,706 sobre Andrea Dovizioso (Ducati), que fechou o pódio.



Jorge Lorenzo (Ducati), que largou da 'pole-postion' esteve na frente durante as primeiras seis voltas, mas uma queda, devido à chuva, obrigou o espanhol a abandonar, tal como aconteceu com outros cinco pilotos, numa pista difícil de 'ler', a alternar zonas molhadas com piso seco.



Na classificação, Marc Márquez saltou para o primeiro lugar, com os mesmos pontos de Andrea Dovizioso (199), enquanto Maverick Viñales continua no terceiro lugar, com 183, à frente ao italiano Valentino Rossi (Yamaha), o grande ausente em Misano, que soma 157.



O veterano piloto transalpino, de 38 anos, sete vezes campeão mundial na categoria rainha, fraturou a tíbia e o perónio num treino e, depois de operado, procurar regressar à competição na próxima corrida, o Grande Prémio de Aragão, Espanha, em 24 de setembro, ou no Japão, em 15 de outubro.



Em Moto2, o português Miguel Oliveira (KTM) também foi vítima de uma queda e abandonou a corrida, que foi ganhar pelo suíço Dominique Aegerter (Suter), à frente do compatriota Thomas Luthi (Kalex) e do malaio Hafizh Syahrin (Kalex).



Oliveira foi uma das muitas vítimas de queda motivadas pela chuva, que acompanhou toda a prova no circuito Marco Simoncelli e que 'derrubou' meio pelotão, incluindo o italiano Franco Morbidelli (Kalex), líder do campeonato.



O português manteve o quarto lugar, com 155 pontos, menos 14 do que espanhol Alex Márquez (ausente em Misano), enquanto Morbidelli conservou a liderança, com 223, mais nove do que Luthi, o grande beneficiado do dia.



Na categoria inferior, Moto3, a vitória foi para o italiano Romano Fenati (Honda), à frente do espanhol Joan Mir (Honda), segundo, e do também italiano Fabio di Giannantonio (Honda).



Mir segue no comando do Mundial, com 246 pontos, seguido de Fenati, com 185, e do espanhol Arón Canet, com 162.