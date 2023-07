Marta Paço na final do Europeu de surf adaptado

A surfista de Viana do Castelo fez 8,74 pontos e ultrapassou o duelo com a espanhola Carmen Lopez, que somou 5,17, num dia com condições difíceis para a prática da modalidade.", realçou o selecionador Tiago Prieto em declarações reproduzidas em comunicado pela Federação Portuguesa de Surf (FPS).A atleta de 18 anos sagrou-se campeã europeia em 2019, e ganhou o ouro mundial em 2021 e 2022, e está lançada como favorita para atacar novos títulos.De resto, no segundo dia do Europeu de Parasurfing, houve mais ação dos surfistas lusos e com saldo positivo, apesar da eliminação de Lucas Borges em "kneel open", já que Tomás Freitas foi segundo classificado, também em "kneel open", e está na final.Por sua vez, Afonso Faria foi 2.º em "prone 2" e Pedro Palma foi 3.º na mesma divisão, mantendo-se ambos em prova com a hipótese de somar mais pontos na ronda 2.Camilo Abdula e Hugo Madruga estão na final de "stand 1", enquanto Hugo Rocha está na final de "stand 2".", assinalou a FPS.