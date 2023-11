Marta Paço na final do Mundial de surf adaptado

A surfista de Viana do Castelo venceu a sua bateria, com um total de 10,17 pontos, quase o dobro da segunda classificada, a espanhola Carmen Lopez (5,60).



Também campeão mundial, Camilo Abdula assegurou a presença nas meias-finais de Stand 1, com a melhor marca da sua bateria, com 11,93.



“Hoje foi um dia bom para Portugal. O Camilo Abdula teve uma prestação ao nível daquilo que sabemos que é capaz e temos muitas expectativas de o ver na final e na defesa do título. Depois a Marta já está na final, com duas ondas muitas boas, e está bem lançada para mais uma medalha. Não escondo que estamos todos a torcer pelo seu terceiro título mundial”, disse o presidente da Federação Portuguesa de Surf, João Aranha.