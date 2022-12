Marta Paço tenta revalidar título mundial de surf adaptado

Além de Marta Paço, vão marcar presença na competição, que decorre entre domingo e 11 de dezembro, Camilo Abdula, que nos Mundiais do ano passado foi quarto na classe Stand 1 e é vice-campeão europeu, e o estreante Tomás Freitas.O presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS), João Aranha, espera uma boa prestação e está confiante na conquista de medalhas por parte da equipa portuguesa, treinada por Tiago Prieto.”, disse João Aranha, à agência Lusa, acrescentando: “”.O estreante Tomás Freitas, de 17 anos, chega à competição depois de se ter sagrado em setembro vice-campeão mundial de kneeboard, e é, segundo João Aranha, “”.Em Pismo Beach, Marta Paço competirá na classe Vl1 (deficiência visual), enquanto Camilo Abdula vai disputar a classe Stand1 e Tomás Freitas a Kneel, ambas para atletas com deficiências físicas.O presidente da FPS garante que o surf para pessoas com deficiência “”, mas assume que “” para a criação de uma competição nacional regular.O surf estreou-se no programa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, mas não figura ainda no programa paralímpico.