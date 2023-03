Martínez na final dos 60 metros, Santos e Bazolo pelo caminho

A velocista do Benfica, de 27 anos, assegurou um lugar entre as oito mulheres mais rápidas em Istambul2023 ao correr os 60 metros em 7,24 segundos, com a quarta melhor marca entre as semifinalistas, após ser quarta colocada na sua série, a terceira, e repescada pelo tempo.

Arialis Martínez já assegurou o melhor resultado de sempre de uma portuguesa na distância, superando os 13.ºs lugares alcançados por Virgínia Gomes em Lievin1987 e Bazolo em Glasgow2019, na primeira instância em que Portugal conseguiu ter três atletas nas `meias` da distância.

Rosalina Santos, de 25 anos, e Lorene Bazolo, de 39, ficaram fora das finalistas, ao terminarem em quinto lugar na primeira série e no sétimo posto na segunda, em 7,35 e 7,34 segundos, respetivamente.

A final dos 60 metros vai encerrar o programa de hoje dos Europeus `indoor`, na Ataköy Arena, em Istambul, a partir das 21:45 locais (18:45 em Lisboa).