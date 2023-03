Martínez, Santos e Bazolo nas semifinais dos 60 metros

Arialis Martínez, de 27 anos, estreou-se com as cores nacionais ao vencer a quinta das cinco séries das eliminatórias, em 07,24 segundos, conseguindo o sexto tempo entre as presentes.Rosalina Santos, de 25, apurou-se na estreia em Europeus "indoor" com o terceiro lugar na quarta série, com o tempo de 07,30, enquanto Lorene Bazolo, que detém o recorde nacional (07,17), também avançou na competição com o quarto lugar na segunda, em 07,32.O melhor resultado português na prova feminina mais rápida dos Europeus foram os 13.ºs lugares alcançados por Virgínia Gomes em Lievin1987 e Bazolo em Glasgow2019.As semifinais dos 60 metros vão ser disputadas ainda hoje, a partir das 19h05 locais (16h05 em Lisboa), apurando as oito mulheres mais rápidas em Istambul2023 para a final, marcada para as 21h45 (18h45).