Mathieu van der Poel participa no Tour e nos Jogos

O neerlandês assumiu que “esta era a escolha mais lógica”, por considerar que a combinação entre a prova de fundo de estrada e o cross-country (BTT) em Paris2024 “era muito complicada”, divulgou a equipa em comunicado.



Van der Poel, de 29 anos, assumiu que teve uma primeira parte da temporada muito longa, com o ciclocrosse e a temporada de clássicas até à Liège-Bastogne-Liège, durante a qual venceu a Volta a Flandres e o Paris-Roubaix.



“Se me quisesse concentrar inteiramente no BTT e estar perfeitamente preparado, devia começar neste fim de semana em Novo Mesto, a etapa checa da Taça do Mundo de BTT. Em análise com a minha equipa, optei por um período de descanso mais longo, antes de começar a preparar o Tour e a prova de fundo dos Jogos Olímpicos”, referiu.



Van der Poel, que caiu na prova de BTT dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, admitiu que ter a camisola de campeão do mundo de fundo também pesou na decisão, pois quer utilizá-la o máximo de tempo possível.



“E não queria abdicar da Volta a França, que considero como a melhor preparação possível para os Jogos Olímpicos”, afirmou Van der Poel, que é um dos grandes candidatos a vencer a prova de fundo em Paris2024, que se disputa em 3 de agosto, cinco dias depois da prova de BTT.