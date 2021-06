Mathieu van der Poel vence segunda etapa da Volta à Suíça, Küng segue líder

Van Der Poel, de 26 anos, cumpriu os 178 quilómetros entre Neuhausen am Rheinfall e Lachen em 4:12.30 horas, um segundo mais rápido do que o alemão Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), segundo, e três para o compatriota Wout Poels (Bahrain-Victorious), terceiro.



Alaphilippe, campeão do mundo de fundo, esteve interventivo nos últimos quilómetros e, embora tenha ficado arredado da luta pela vitória na etapa, entrou no oitavo lugar, a três segundos, e quase subiu à liderança da geral.



O francês igualou o tempo do suíço Küng, que lidera após vencer o ‘crono’ inaugural, e passou para segundo, com menos de um segundo de vantagem. Schachmann é terceiro, a dois segundos.



O único português em prova, Rui Costa (UAE Emirates), foi 56.º na etapa, cortando a meta a 2.03 minutos do vencedor, e subiu para o 57.º posto da geral, agora a 2.40 do líder, numa corrida que já venceu por três vezes.



Na terça-feira, a terceira etapa liga Lachen a Pfaffnau em 182,1 quilómetros de perfil ondulado.