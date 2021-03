Mathiew van der Poel vence a 15.ª Strade Bianche, João Almeida 40.º

O ciclista Mathiew van der Poel (Alpecin Fenix), dos Países Baixos, venceu hoje, isolado, a 15.ª Strade Bianche, clássica italiana de 184 quilómetros com início e fim em Siena, com João Almeida como melhor português.