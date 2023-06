Matilde Rodrigues apurada para a final -57 kg de muaythai

Na meia-final, frente à finlandesa Miina Sirkeoja, a portuguesa de 19 anos levou a melhor por 30-27, em três `rounds`, e apurou-se para a final, depois de domingo ter já garantido um bronze aos chegar às `meias`.

Na final, agendada para terça-feira, pelas 16:25 locais (15:25 em Lisboa), vai defrontar pelo ouro a sueca Patricia Axling.

Este apuramento para a final sucedeu pouco depois de Gonçalo Noites ter conseguido o mesmo em -71 kg, seguindo também para a final, com o ucraniano Oleksandr Yefimenko, agendada para terça-feira pelas 16:40 locais (15:40).

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois `metais` já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.