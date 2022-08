Matosinhos vai receber os jogos das Supertaças de Futsal

O 'palco' escolhido é o Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, que tem capacidade para três mil espetadores, com a prova feminina, entre Benfica e Nun'Álvares, marcada para as 11:00.



As ‘águias’ sagraram-se campeãs nacionais, enquanto a formação de Fafe vai jogar a Supertaça por ter conquistado a Taça de Portugal.



Em masculinos, o jogo é entre Sporting e Benfica e começa pelas 17:00.



O Sporting chega a este jogo após ter-se sagrado bicampeão nacional, enquanto o Benfica foi segundo na última edição do campeonato, já que os 'leões' também conquistaram a Taça, pela quarta vez consecutiva, também frente aos ‘encarnados’.



Vasco Pinho, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Matosinhos, em declarações ao sítio da FPF na Internet, mostrou-se satisfeito pela escolha federativa.



"É, para nós, sempre motivo de grande satisfação receber grandes eventos desportivos, em particular o futsal, que é praticado por uma boa parte dos nossos 10 mil jovens praticantes federados. É uma modalidade muito praticada no nosso concelho, por isso estas provas revestem-se ainda de uma importância ainda maior", afirmou o autarca.



O Sporting detém 10 títulos da Supertaça, incluindo as quatro últimas, enquanto o Benfica soma oito, a mais recente remonta a 2016.



No setor feminino, o Benfica domina o historial com seis vitórias, cinco das quais consecutivas, apenas interrompido pela conquista do Novasemente, em 2015.