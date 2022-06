Matt Fitzpatrick vence Open dos Estados Unidos

Fitzpatrick registou cinco "birdies" (uma pancada abaixo do par) e três "bogeys" (uma acima), terminando a derradeira ronda do torneio "major", em Brookline, no Massachusetts, com 68 "shots".O inglês, de 27 anos, fechou o Open dos Estados Unidos com um total de 274 pancadas, seis abaixo do par, superando os norte-americanos Scottie Scheffler e Will Zalatoris, que ficaram na segunda e terceira posições, respetivamente, ambos com 275 "shots", cinco abaixo do par.Há quase uma década que um inglês não conquistava o Open dos Estados Unidos, sendo que o último tinha sido Justin Rose, em 2013.