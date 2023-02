Matteo Jorgenson vence 3.ª etapa da Volta a Omã

Matteo Jorgenson, de 23 anos, conseguiu em Omã a sua primeira vitória como profissional, terminando a etapa de 151,8 quilómetros com o tempo de 3:33.51 horas.Atrás do ciclista norte-americano terminaram o belga Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), a dois segundos, e o francês Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen), a três, que ocuparam as segunda e terceira posições, respetivamente.Na geral, Matteo Jorgenson comanda com 11:25.48 horas, imediatamente à frente de Mauri Vansevenant, que segue a seis segundos.A Volta a Omã prossegue na terça-feira com a quarta etapa, que ligará Izki a Yitti Hills, numa distância de 204,9 quilómetros.