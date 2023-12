Mau tempo em Marrocos oferece a Joel Rodrigues o Circuito Europeu de Bodyboard

Segundo informou a Federação Portuguesa de Surf, Joel Rodrigues conquistou o título “após a interrupção da última etapa em Marrocos devido às condições atmosféricas e marítimas adversas”.



O atleta luso apresentou-se na derradeira prova com 1.320 pontos, seguido do peruano Micheel Yancce, com 1.180, e do espanhol Armide Soliveres, com 1.165.



Joel Rodrigues, bicampeão português e ‘vice’ mundial júnior em 2021, amealhou 1.000 pontos pelo triunfo em Portugal, no Sintra Pro Fest, e 320 pelo 33.º lugar na segunda etapa, na Gran Canária, Espanha.



No sábado, Filipa Broeiro também já tinha garantido o título europeu, igualmente em Dakhla.